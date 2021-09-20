ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киево-Могилянской академии создадут современный технопарк: используют один из корпусов университета

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 сентября 2021 15:23
В Киево-Могилянской академии создадут современный технопарк: используют один из корпусов университета Фото: учебный корпус НаУКМА по ул. Глазунова, 2/4 (facebook.com/olexbondarenko)
Автор: Леся Панченко

Одно из зданий Киево-Могилянской академии планируют использовать под создание современного бизнес-технопарка с коворкингом для студентов. Это совместный проект НаУКМА и Бюро инвестиционных программ (БИП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию директора БИП Александра Бондаренко.

"По нашим предварительным оценкам, необходимо около 50 млн грн инвестиций для восстановления здания и инфраструктуры под современный технопарк. После реставрации территория может вместить около 40 компаний-резидентов и коворкинг для студентов", – говорит Александр Бондаренко.

НаУКМА и БИП уже подписали меморандум о партнерстве по развитию технопарка.

На данном этапе компания приступает к первоочередным процессам:

- оценке потенциала технопарка;

- подготовке проекта;

- созданию наблюдательного совета и управляющей компании;

- привлечению инвесторов.

"Технопарк на территории Киево-Могилянской академии — это возможность для украинских предпринимателей получить доступ к научной базе и инновационным продуктам и сервисам, созданным командами-резидентами. Привлекать как студентов, так и преподавателей в реальный сектор экономики. Сейчас активно интегрироваться в проект смогут три факультета: экономический, юридических наук и информационных технологий", — пояснила Александра Гуменная, и.о. президента НаУКМА.

В БИП отметили, что уже есть ряд системных инвесторов из IT-отрасли, телекоммуникаций и диджитал, которые готовы вкладывать средства в создание технопарков.

Окупаемость инвестиций в подобный проект составляет 7-8 лет за счет арендных платежей резидентов и дополнительных услуг управляющей команды технопарка, отметил Бондаренко.

Базовой локацией для этого бизнес-образовательного проекта предварительно выбрали пятиэтажный учебный корпус в Печерском районе (ул. Глазунова, 2/4), общей площадью 1785 кв.м. Однако, локация еще может измениться — в процессе оценки этого здания и альтернативных вариантов.

Ранее мы сообщали, что отныне не будет возможности в ручном режиме влиять на решения и разрешения в строительной сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
В Украине начали действовать новые правила карантина. 10 главных фактов 
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму