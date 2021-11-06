Киевлянина будут судить за массовую подделку COVID-тестов и дипломов об образовании

По версии следствия, обвиняемый занимался изготовлением отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказы он получал через сеть Интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте.

Во время обысков по месту работы и жительства киевлянина изъяли значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащих сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления.

Кроме того, обнаружили 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого изготавливались поддельные официальные документы.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 199 (от трех до семи лет), и ч. 1, 3 ст. 358 (от семи до десяти лет) Уголовного кодекса Украины.