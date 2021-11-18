Киевлянин и семейный врач организовали продажу поддельных COVID-сертификатов, - МВД

В Киеве разоблачили мужчину, который совместно с медработником продавал поддельные COVID-сертификаты. За содеянное им грозит до 6 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр МВД.
По информации правоохранителей, 32-летний мужчина искал "клиентов" через соцсети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации.
Известно, что в этом ему помогала семейный врач, которая вносила недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавала COVID-сертификат.
Установлено, что "клиенты" платили за "услугу" 4 000 гривен и получали поддельные сертификаты по почте.
Правоохранители провели обыски по месту преступления, где изъяли: черновики, банковские карточки, телефоны, свидетельства о вакцинации, ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).
Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Фото: изъятые во время обысков вещественные доказательства (mvs.gov.ua)