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Киевляне могут COVID-вакцинироваться в Центрах админуслуг: в каких районах

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Вторник 19 октября 2021 22:39
Киевляне могут COVID-вакцинироваться в Центрах админуслуг: в каких районах Фото: в Киеве могут вакцинировать в Центрах админуслуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве появилась возможность вакцинироваться в Центрах предоставления административных услуг. По состоянию на сегодня, в учреждениях столицы прививались уже 1100 киевлян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

"В рамках комплексной программы противодействия распространению COVID-19 точки вакцинации для киевлян открываются в общественных заведениях Киева", - пишет Усов.

Пункты вакцинации открыты в ЦПАУ районов:

  • Дарницкого;
  • Голосеевского;
  • Деснянского;
  • Печерского;
  • Святошинского;
  • Оболонского;
  • Соломенского.
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Киев Коронавирус Вакцинация
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