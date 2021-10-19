Киевляне могут COVID-вакцинироваться в Центрах админуслуг: в каких районах
Фото: в Киеве могут вакцинировать в Центрах админуслуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве появилась возможность вакцинироваться в Центрах предоставления административных услуг. По состоянию на сегодня, в учреждениях столицы прививались уже 1100 киевлян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.
"В рамках комплексной программы противодействия распространению COVID-19 точки вакцинации для киевлян открываются в общественных заведениях Киева", - пишет Усов.
Пункты вакцинации открыты в ЦПАУ районов:
- Дарницкого;
- Голосеевского;
- Деснянского;
- Печерского;
- Святошинского;
- Оболонского;
- Соломенского.