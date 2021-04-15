UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киевляне больше всего боятся, что COVID-19 заболеют близкие люди, - опрос

Автор: РБК-Украина

Более половины киевлян боятся за родных из-за пандемии Covid-19. 50% очень волнуются и еще 33% ответили, что скорее волнуются за близких.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно опросу, 37% жителей столицы болели коронавирусом, 60% не болели и еще 3% затруднились ответить.

Среди тех, кто болел, положительный тест получили 64%, другие испытывали симптомы, но не имели лабораторного подтверждения болезни.

Тяжело болезнь перенесли 9%, средне - 42%, легко - 49% опрошенных.

Также исследователи установили, что количество желающих вакцинироваться значительно возросло. В марте 2021 года 27% киевлян ответили "скорее да" на вопрос, хотят ли они сделать прививку. В апреле количество положительных ответов увеличилось до 50%.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 года методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Ошибка репрезентативности не более 2,8%.

Ранее сообщалось, что около 70% киевлян поддерживают введенный мэром Киева Виталием Кличко локдаун в столице и выступают за его продление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКоронавирусопрос
Читайте также
Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID
Китай готов согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз вакцины, - МИД Украины
Прогноз погоды