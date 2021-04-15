Киевляне больше всего боятся, что COVID-19 заболеют близкие люди, - опрос

Согласно опросу, 37% жителей столицы болели коронавирусом, 60% не болели и еще 3% затруднились ответить.

Среди тех, кто болел, положительный тест получили 64%, другие испытывали симптомы, но не имели лабораторного подтверждения болезни.

Тяжело болезнь перенесли 9%, средне - 42%, легко - 49% опрошенных.

Также исследователи установили, что количество желающих вакцинироваться значительно возросло. В марте 2021 года 27% киевлян ответили "скорее да" на вопрос, хотят ли они сделать прививку. В апреле количество положительных ответов увеличилось до 50%.

Исследование было проведено 10-11 апреля 2021 года методом телефонного опроса с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория - жители Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Ошибка репрезентативности не более 2,8%.