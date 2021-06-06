Киевлян призвали подписать декларацию с врачом для ускоренной вакцинации

Она напомнила, что 5 июня в МВЦ в Киеве было провакцинировано более 2,5 тысяч человек, однако эта цифра могла быть значительно больше.

"К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания – процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет – около пол часа. Вот и посчитайте, насколько быстрее двигалась бы очередь, если у всех желающих привиться были декларации с врачом", – отметила Гинзбург.

Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации.