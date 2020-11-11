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Киевлян с неинфекционными болезнями будут принимать клиники НАН и Минздрава

Автор: РБК-Украина

В Киеве пациентов с неинфекционными болезнями будут госпитализировать в клиники Национальной академии наук (НАН) Украины и Министерства здравоохранения. Это позволит разгрузить коммунальные больницы.

Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, передает сайт КГГА.

По ее словам, речь идет о возможности госпитализации пациентов, у которых:

  • патологии сердечно-сосудистой системы;
  • острые нарушения мозгового кровообращения;
  • острые неврологические состояния;
  • острые хирургические патологии;
  • нейроинфекционный профиль;
  • терапевтические больные.

Среди медицинских учреждений, которые будут принимать киевлян: Институт кардиологии им. Стражеско, Институт нейрохирургии им. Ромаданова, Республиканская клиническая больница Минздрава Украины, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова и другие.

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Ожидается, что это позволит коммунальным больницам принимать больше пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве уточнили, кто может рассчитывать на плановую госпитализацию, - беременные, новорожденные и пациенты с онкологией.

С 9 ноября в Украине запретили все плановые операции и госпитализации в связи с ситуацией с COVID-19.

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