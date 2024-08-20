У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19, - КМДА

COVID-19 в Україні

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що у липні захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася вшестеро. Зокрема, у червні було зареєстровано близько 2 тисяч випадків, а в липні ця кількість зросла до майже 12 тисяч.

До того ж у Києві фіксують суттєве зростання захворюваності на COVID-19. Якщо в червні було зафіксовано 199 випадків, то в липні - на початку серпня вже 1 660, а за другий тиждень серпня кількість хворих сягала 1 283, з них 174 дитини.

Також додамо, що МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Відтепер для більшості населення достатньо однієї дози вакцини, в той час, як людям з груп ризику рекомендується ревакцинація через 6-12 місяців.

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