У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням: поліція розслідує замах на вбивство

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки.

Правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік зайшов в офісну будівлю і кілька разів вистрілив у співробітницю компанії. Після цього зловмисник зник з місця злочину.

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