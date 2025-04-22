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У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням: поліція розслідує замах на вбивство

Вівторок 22 квітня 2025 10:05
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У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням: поліція розслідує замах на вбивство Фото: У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

У Святошинському районі Києва вранці 22 квітня виявили чоловіка з вогнепальним пораненням.

За даними поліції, інцидент стався близько 08:50.

На місце події одразу прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики.

Чоловіка госпіталізували, наразі він отримує медичну допомогу.

У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням: поліція розслідує замах на вбивствоФото: У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі поліція встановлює всі обставини події та розшукує осіб, причетних до злочину.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки.

Правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік зайшов в офісну будівлю і кілька разів вистрілив у співробітницю компанії. Після цього зловмисник зник з місця злочину.

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