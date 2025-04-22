У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням: поліція розслідує замах на вбивство
У Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.
У Святошинському районі Києва вранці 22 квітня виявили чоловіка з вогнепальним пораненням.
За даними поліції, інцидент стався близько 08:50.
На місце події одразу прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики.
Чоловіка госпіталізували, наразі він отримує медичну допомогу.
Фото: У Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство" (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).
Наразі поліція встановлює всі обставини події та розшукує осіб, причетних до злочину.
Стрілянина в Києві
Нагадаємо, нещодавно у Подільському районі Києва 20 березня, сталася стрілянина в офісній будівлі. Стрілець після злочину наклав на себе руки.
Правоохоронці встановили, що 39-річний чоловік зайшов в офісну будівлю і кілька разів вистрілив у співробітницю компанії. Після цього зловмисник зник з місця злочину.
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