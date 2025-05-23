У Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі. Наразі поліція встановлює обставини стрілянини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліцію Києва.
Зазначається, що інформацію поліція виявила під час моніторингу соціальних мереж.
"В столичних Telegram-каналах з’явилось відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", - пише поліція.
Ілюстративне фото: У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку (facebook.com/UA.KyivPolice)
Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Також встановлюється особа порушниці.
У тому ж числі вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину у Дарницькому районі під час їзди. Пізніше правоохоронці їх затримали під час спецоперації.
Також 8 травня невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.
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