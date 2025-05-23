У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину у Дарницькому районі під час їзди. Пізніше правоохоронці їх затримали під час спецоперації.

Також 8 травня невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.

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