У Києві жінка влаштувала стрілянину біля житлового будинку

У Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі. Наразі поліція встановлює обставини стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліцію Києва.

У тому ж числі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

"В столичних Telegram-каналах з’явилось відео, як жінка, перебуваючи поруч із під’їздом, зі зброї здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла", - пише поліція.

Зазначається, що інформацію поліція виявила під час моніторингу соціальних мереж.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві двоє чоловіків влаштували стрілянину у Дарницькому районі під час їзди. Пізніше правоохоронці їх затримали під час спецоперації.

Також 8 травня невідомий влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці під Києвом. Внаслідок інциденту були загиблі.

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