В Києві затримали серійних грабіжників: один погрожував підірвати поліцейських (фото)

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, зловмисники за допомогою лома відчинили вхідні двері зоомагазину, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин.

"Надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції", - розповів він.

Зокрема, 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце.

"Боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано", - додав Шумейко.

Про грабіжників відомо, що вони "спеціалізувалися" на крадіжках з квартир та магазинів.

"Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді", - додав очільник поліції Києва, додавши, що наразі санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у грудні 2023 року у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Крім того, в кінці листопада минулого року внаслідок детонації гранати у Дніпровському районі Києва загинув військовослужбовець та жінка, які перебувала в оселі.