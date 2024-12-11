У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тварина

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні із собакою. На опублікованих у соцмережах відео видно, як чоловік б’є ногами тварину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що зафіксовано на відео в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік під час прогулянки завдає ударів тварині.
Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі чоловіка затримано, і з ним проводяться слідчі дії.
Трирічного стаффордширського тер'єра, який постраждав від дій власника, вилучено та передано до спеціалізованого притулку. Зоозахисники розповіли, що собака дуже травмована і її відвезли до клініки на обстеження.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварини.
Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11328, який передбачає обмеження на використання домашніх тварин у рекламі, виставках та інших заходах, якщо це створює загрозу їхньому здоров’ю або не забезпечуються відповідні умови. Також пропонується заборонити проведення косметичних операцій для тварин
Українське законодавство передбачає штрафи для власників домашніх тварин за порушення правил їх утримання та вигулу. Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покарання може застосовуватись у випадках:
- утримання тварин у заборонених місцях або без реєстрації
- вигулу собак без повідка чи намордника (для небезпечних порід)
- вигулу в непередбачених місцях
- неприбирання екскрементів у громадських місцях
Штрафи становлять від 170 до 340 гривень для громадян і до 850 гривень для посадовців. За повторні порушення суми штрафів зростають до 510 гривень для громадян і 1020 гривень для посадових осіб.
У разі завдання шкоди здоров’ю людини чи її майну, штрафи сягають до 3 400 гривень з можливістю конфіскації тварини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.