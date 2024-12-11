У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тварина

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні із собакою. На опублікованих у соцмережах відео видно, як чоловік б’є ногами тварину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва .

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що зафіксовано на відео в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік під час прогулянки завдає ударів тварині.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі чоловіка затримано, і з ним проводяться слідчі дії.

Підозрюваний у знущанні над собакою у Києві (Фото: Поліція Києва)

Трирічного стаффордширського тер'єра, який постраждав від дій власника, вилучено та передано до спеціалізованого притулку. Зоозахисники розповіли, що собака дуже травмована і її відвезли до клініки на обстеження.

Собаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)

Собаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварини.