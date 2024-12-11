У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тварина
У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні із собакою. На опублікованих у соцмережах відео видно, як чоловік б’є ногами тварину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що зафіксовано на відео в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік під час прогулянки завдає ударів тварині.
Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі чоловіка затримано, і з ним проводяться слідчі дії.
Підозрюваний у знущанні над собакою у Києві (Фото: Поліція Києва)
Трирічного стаффордширського тер'єра, який постраждав від дій власника, вилучено та передано до спеціалізованого притулку. Зоозахисники розповіли, що собака дуже травмована і її відвезли до клініки на обстеження.
Собаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)
Собаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварини.
Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11328, який передбачає обмеження на використання домашніх тварин у рекламі, виставках та інших заходах, якщо це створює загрозу їхньому здоров’ю або не забезпечуються відповідні умови. Також пропонується заборонити проведення косметичних операцій для тварин
Штрафи за порушення правил утримання і вигулу тварин
Українське законодавство передбачає штрафи для власників домашніх тварин за порушення правил їх утримання та вигулу. Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покарання може застосовуватись у випадках:
- утримання тварин у заборонених місцях або без реєстрації
- вигулу собак без повідка чи намордника (для небезпечних порід)
- вигулу в непередбачених місцях
- неприбирання екскрементів у громадських місцях
Штрафи становлять від 170 до 340 гривень для громадян і до 850 гривень для посадовців. За повторні порушення суми штрафів зростають до 510 гривень для громадян і 1020 гривень для посадових осіб.
У разі завдання шкоди здоров’ю людини чи її майну, штрафи сягають до 3 400 гривень з можливістю конфіскації тварини.
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