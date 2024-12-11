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У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тварина

Україна, Київ, Середа 11 грудня 2024 20:30
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У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тварина Фото: Поліція затримала чоловіка за знущання над собакою (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні із собакою. На опублікованих у соцмережах відео видно, як чоловік б’є ногами тварину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Києва.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що зафіксовано на відео в соціальних мережах. На записі видно, як чоловік під час прогулянки завдає ударів тварині.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Наразі чоловіка затримано, і з ним проводяться слідчі дії.

У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тваринаПідозрюваний у знущанні над собакою у Києві (Фото: Поліція Києва)

Трирічного стаффордширського тер'єра, який постраждав від дій власника, вилучено та передано до спеціалізованого притулку. Зоозахисники розповіли, що собака дуже травмована і її відвезли до клініки на обстеження.

У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тваринаСобаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)

У Києві затримали чоловіка за побиття собаки: що йому загрожує та як почувається тваринаСобаку забрали зоозахисники та відвезли до лікарні (Фото: Поліція Києва)

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією тварини.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11328, який передбачає обмеження на використання домашніх тварин у рекламі, виставках та інших заходах, якщо це створює загрозу їхньому здоров’ю або не забезпечуються відповідні умови. Також пропонується заборонити проведення косметичних операцій для тварин

Штрафи за порушення правил утримання і вигулу тварин

Українське законодавство передбачає штрафи для власників домашніх тварин за порушення правил їх утримання та вигулу. Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покарання може застосовуватись у випадках:

- утримання тварин у заборонених місцях або без реєстрації
- вигулу собак без повідка чи намордника (для небезпечних порід)
- вигулу в непередбачених місцях
- неприбирання екскрементів у громадських місцях

Штрафи становлять від 170 до 340 гривень для громадян і до 850 гривень для посадовців. За повторні порушення суми штрафів зростають до 510 гривень для громадян і 1020 гривень для посадових осіб.

У разі завдання шкоди здоров’ю людини чи її майну, штрафи сягають до 3 400 гривень з можливістю конфіскації тварини.

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