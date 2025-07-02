У Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по авто ветеранки: подробиці та фото

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки Вікторії Дворецької. Йому оголосять підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.
Інцидент стався ввечері, 30 червня, у Подільському районі столиці.
За попередніми даними, чоловік, рухаючись на велосипеді, дістав пістолет і вистрілив у машину марки Ford, яка їхала попереду. У салоні перебували жінка-волонтерка та її син. Потерпіла зазначила, що не мала жодного конфлікту з чоловіком і не розуміє причин його агресії.
Поліцейські швидко встановили особу стрільця. Ним виявився 46-річний киянин. З'ясувалося, що незадовго до цього інша автівка облила його водою з калюжі. Обурений велосипедист спробував наздогнати порушника, однак переплутав машини й відкрив вогонь не по тому авто.
Після пострілу він зник, але оперативники затримали його та вилучили зброю.
"Затриманому готується повідомлення про підозру у хуліганстві, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - розповіли у поліції.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Фото: у Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки Вікторії Дворецької (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Нагадаємо, вчора ветеранка та волонтерка Вікторія Дворецька поділилася деталями інциденту, який стався з нею. За її словами, приблизно о 20:00 вона поверталася додому разом із сином, коли біля ринку “Виноградар” побачила, як велосипедист ударив по склу чужого автомобіля. Уже за кілька хвилин той самий чоловік здійснив постріл по її машині.
Ветеранка обурена тим, що пневматичну зброю в Україні можна придбати практично без контролю - навіть на популярних інтернет-майданчиках. Вона також наголосила, що за нинішніх умов у разі самозахисту вона сама могла б стати фігуранткою кримінального провадження, навіть якби використала свою зареєстровану зброю для захисту дитини.
Вікторія Дворецька - ветеранка російсько-української війни, громадська активістка та авторка ініціативи “Повага”. Свою боротьбу за Україну розпочала ще під час Революції Гідності, коли була учасницею 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану.
У 2014 році добровольцем пішла на фронт у складі батальйону “Айдар”. Брала участь у боях за Щастя і селище Металіст, де отримала поранення. Надалі командувала ротою вогневої підтримки, служила на Світлодарській дузі, викладала в “Десні”. Загалом провела в ЗСУ сім років, майже чотири з них - безпосередньо на передовій. Завершила службу у 2021 році в званні старшої лейтенантки.
Після демобілізації активно працювала над змінами у ЗСУ, зокрема в межах кампанії “Невидимий батальйон”, яка домоглася відкриття бойових посад для жінок. У 2016-му Дворецька стала першою жінкою в ЗСУ, яка офіційно очолила бойовий підрозділ.
Працювала у фонді “Повернись живим”, де керувала ветеранським та інструкторським напрямами, реалізовувала проєкти підтримки інженерних військ і створила Школу БпЛА “Ятаган”.
З січня 2025 року - експертка Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.
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