У Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по авто ветеранки: подробиці та фото

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки Вікторії Дворецької. Йому оголосять підозру у хуліганстві із застосуванням зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Інцидент стався ввечері, 30 червня, у Подільському районі столиці.

Деталі справи

За попередніми даними, чоловік, рухаючись на велосипеді, дістав пістолет і вистрілив у машину марки Ford, яка їхала попереду. У салоні перебували жінка-волонтерка та її син. Потерпіла зазначила, що не мала жодного конфлікту з чоловіком і не розуміє причин його агресії.

Поліцейські швидко встановили особу стрільця. Ним виявився 46-річний киянин. З'ясувалося, що незадовго до цього інша автівка облила його водою з калюжі. Обурений велосипедист спробував наздогнати порушника, однак переплутав машини й відкрив вогонь не по тому авто.

Після пострілу він зник, але оперативники затримали його та вилучили зброю.

Що загрожує

"Затриманому готується повідомлення про підозру у хуліганстві, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", - розповіли у поліції.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото: у Києві поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки Вікторії Дворецької (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)