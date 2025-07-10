У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо

У Києві сьогодні, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України (СБУ).

Все, що відомо про вбивство полковника СБУ - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Вбито полковника СБУ

Як повідомили виданню у прес-службі СБУ, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Києві.

Служба безпеки та Національна поліція вживають комплекс заходів для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Поліція продовжує працювати на місці стрілянини.

Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання.

Поліція показала відео з місця вбивства.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що сьогодні о 10:32 стало відомо про стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Як поліцейські, прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

На місці події розпочали роботу слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.