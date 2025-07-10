У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві сьогодні, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України (СБУ).
Все, що відомо про вбивство полковника СБУ - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вбито полковника СБУ
Як повідомили виданню у прес-службі СБУ, правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Києві.
Служба безпеки та Національна поліція вживають комплекс заходів для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Поліція продовжує працювати на місці стрілянини.
Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання.
Поліція показала відео з місця вбивства.
Стрілянина в Києві
Нагадаємо, що сьогодні о 10:32 стало відомо про стрілянину в Голосіївському районі Києва.
Як поліцейські, прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
На місці події розпочали роботу слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.
Нагадаємо, що днями, а саме 8 липня вранці в Деснянському районі столиці поліція повідомила про вбивство.
Правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.
Поліція порушила справу за статею умисне вбивство.
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