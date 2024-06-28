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У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти

П'ятниця 28 червня 2024 20:00
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У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти "Кроки (не) в усі боки" нагадає дітям правила безпеки під час війни (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

На київському залізничному вокзалі на період літніх канікул запустили безпекову інтерактивну гру-ходилку для дітей "Кроки (не) в усі боки".

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю ініціативу, а також як і де саме можна зіграти в цю гру.

Що відомо про інтерактивну гру

"Кроки (не) в усі боки" - інтерактивна гра-ходилка для дітей і підлітків, запущена ЮНІСЕФ, ДСНС та "Укрзалізницею".

Мета ініціативи - нагадати юним українцям про правила безпечної поведінки під час війни в цікавій ігровій формі (у межах інформаційної кампанії "Літні пригоди без шкоди").

"Літні канікули - період, коли діти й підлітки мають більше вільного часу, свободи та часто перебувають надворі без нагляду дорослих. А ще вибирають для дозвілля місця, де можуть чаїтися різноманітні небезпеки: водойми, ліси, залізницю, покинуті будівлі. Крім того, в Україні зберігається високий рівень мінної небезпеки", - пояснили в "Укрзалізниці".

За прикладом настільних ігор команда проекту розробила "напідложку" - з клітинками, ходами та яскравими персонажами, які супроводжують дитину впродовж усієї гри.

У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти

Зіграти може кожен охочий (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Покрутивши барабан та пересуваючись ігровим полем, розміщеним просто на підлозі вокзалу, дитина:

  • оминає різноманітні загрози та уникає ризикованої поведінки
  • отримує вказівки, як треба і як не треба вчиняти

До офіційного запуску гри 21 червня долучилися юні рятувальники й залізничники, а також Джин Чой (керівниця секції захисту прав дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні), Олександр Чекригін (директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту), Сергій Олійник (виконуючий обов'язки директора філії "Вокзальна компанія").

У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти

Офіційний запуск гри (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Гра охоплює чотири важливі теми:

  • безпечну поведінку на воді
  • правильне поводження з вогнем
  • правильне поводження на залізниці
  • правила мінної безпеки

Де саме можна зіграти в гру

У гру "Кроки (не) в усі боки" можна зіграти на локації наземного переходу між Центральним та Південним вокзалами до 31 серпня 2024 року.

У контакт-центрі УЗ у Facebook уточнили, що гра - у вільному доступі

"При очікуванні поїзда на вокзалі станції "Київ-Пасажирський" є у вільному доступі гра для дітей та дорослих, що знаходиться на конкорсі ближче до Південного вокзалу", - розповіла оператор.

За її словами, грати можна вільно й черг наразі немає.

"Оплата не потрібна. Можна просто приїхати та погратися", - додала представниця УЗ.

Щоб гра була ще більш інтерактивною, розробники створили диджитал-доповнення до неї.

Йдеться про те, що учасники мають змогу отримувати завдання та дізнаватися про кількість ходів через смартфон, водночас фізично пересуваючись нанесеним на підлогу полем.

У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти

Інтерактивна гра "Кроки (не) в усі боки" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Для початку гри достатньо відсканувати QR-код, розміщений на старті.

У Києві запустили безкоштовну повчальну інтерактивну гру-ходилку для дітей: де і як можна зіграти

Грати в цю гру - легко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Це чудова можливість провести час в очікуванні потяга весело та з користю", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за булінг дітей пропонують карати не лише у школах.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia" у Facebook, офіційний сайт УЗ, контакт-центр УЗ.

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