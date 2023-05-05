У Києві закладено "Алею друзів міста", перші дерева висадив мер Брюсселя, - Кличко

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя", - заявив Віталій Кличко.

За його словами Кличка, на алеї висаджено іспанські платани.

"Ці дерева - символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською Росією! Я вдячний місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом. За те, що не припиняють надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що делегація Брюсселя на чолі з мером міста Філіпом Клозом прибула до Києва на запрошення Віталія Кличка і передала громаді міста чергову партію гуманітарної допомоги. Зокрема, дві сучасні "швидкі".