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У Києві закладено "Алею друзів міста", перші дерева висадив мер Брюсселя, - Кличко

Фото: у Києві закладено "Алею друзів міста", перші дерева висадив мер Брюсселя (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

У центрі української столиці, на Володимирській гірці, закладено "Алею друзів Києва". Перші дерева висадив мер "столиці Євросоюзу" - Брюсселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом, який на моє запрошення приїхав до української столиці, започаткували «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці. Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя", - заявив Віталій Кличко.

За його словами Кличка, на алеї висаджено іспанські платани.

"Ці дерева - символ нашої дружби та Перемоги України й демократичного світу над варварською Росією! Я вдячний місцевій владі Брюсселя та уряду Бельгії за солідарність з українським народом. За те, що не припиняють надавати нам політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що делегація Брюсселя на чолі з мером міста Філіпом Клозом прибула до Києва на запрошення Віталія Кличка і передала громаді міста чергову партію гуманітарної допомоги. Зокрема, дві сучасні "швидкі".

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Київ