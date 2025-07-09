У Києві загорівся парк динозаврів: ДСНС розкрила деталі інциденту

Пожежі в Києві

Зауважимо, що це вже третя пожежа протягом тижня. Зокрема вчора, 8 липня, у центрі Києва сталась масштабна пожежа, а над містом ширився стовб диму.

Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До цього пожежа сталась 6 липня. Спочатку місцеві жителі повідомили, що на Троєщині було чутно вибухи.

Після цього пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло. Як згодом підтвердив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на лівому березі на декількох вулицях дійсно зникло електропостачання у житлових будинках.

Деякі ЗМІ та Telegram-канали поширювали інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за даними "Київтеплоенерго", інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

Варто зауважити, що останніми днями Україну накрила сильна спека, а з нею зростає й ризик теплових ударів.

РБК-Україна вже пояснювало, як розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і що робити до приїзду швидкої.

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