У Києві загорівся парк динозаврів: ДСНС розкрила деталі інциденту

У Києві на території ВДНГ сьогодні, 9 липня, сталася пожежа. Загорілися декоративні конструкції динозавра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар ДСНС Києва та місцеві Telegram-канали.

Як пояснили рятувальники, сьогодні об 11:44 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова. "На території одного з об'єктів сталося загоряння декорацій з розповсюдженням на поруч розташований паркан. Пожежу було локалізовано об 11:59 на площі 30 м кв", - розповіли в ДСНС. Повідомляється також, що вже о 12:11 пожежу ліквідували. "Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці", - додали в службі.