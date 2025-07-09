У Києві загорівся парк динозаврів: ДСНС розкрила деталі інциденту
У Києві на території ВДНГ сьогодні, 9 липня, сталася пожежа. Загорілися декоративні конструкції динозавра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар ДСНС Києва та місцеві Telegram-канали.
Як пояснили рятувальники, сьогодні об 11:44 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова.
"На території одного з об'єктів сталося загоряння декорацій з розповсюдженням на поруч розташований паркан. Пожежу було локалізовано об 11:59 на площі 30 м кв", - розповіли в ДСНС.
Повідомляється також, що вже о 12:11 пожежу ліквідували.
"Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці", - додали в службі.
Пожежі в Києві
Зауважимо, що це вже третя пожежа протягом тижня. Зокрема вчора, 8 липня, у центрі Києва сталась масштабна пожежа, а над містом ширився стовб диму.
Детальніше про інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
До цього пожежа сталась 6 липня. Спочатку місцеві жителі повідомили, що на Троєщині було чутно вибухи.
Після цього пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло. Як згодом підтвердив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, на лівому березі на декількох вулицях дійсно зникло електропостачання у житлових будинках.
Деякі ЗМІ та Telegram-канали поширювали інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за даними "Київтеплоенерго", інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.
Варто зауважити, що останніми днями Україну накрила сильна спека, а з нею зростає й ризик теплових ударів.
РБК-Україна вже пояснювало, як розпізнати небезпечний стан, що може закінчитися втратою свідомості чи навіть загрозою життю, і що робити до приїзду швидкої.
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