У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років

Атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К" - головною ціллю ворогу був Київ.

У Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.