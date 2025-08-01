У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років

Кількість жертв російського удару по Києву у ніч на 31 липня зросла до 26 осіб. Серед них - троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки. Роботи тривають", - розповіли рятувальники.

Також станом на ранок 1 серпня відомо, що внаслідок обстрілу постраждали 159 людей, з них - 16 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

"Потягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років", - повідомили у ДСНС.

Атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К" - головною ціллю ворогу був Київ.

У Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.