У Києві вводять карантин, але причина не в COVID-19: що відомо

У Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Карантин вводять на всій території столиці. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації.
Він включає комплекс спеціальних заходів для знищення осередків амброзії та запобігання її подальшому поширенню. Зокрема, планується:
При цьому використання хімічних засобів обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.
Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia) – це однорічна трав'яниста рослина, яка належить до родини Айстрові (Asteraceae). Вона є інвазивним видом і вважається небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей, зокрема поліноз (сінну лихоманку) під час свого цвітіння
Амброзія може досягати висоти до 2 метрів і має характерні розсічені листки. Її квіти дрібні, зеленуватого кольору, зібрані в суцвіття-колоски. Рослина розмножується насінням, яке може зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Воно поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).
Раніше РБК-Україна писало, чим небезпечна амброзія та як позбутися від неї.
Також ми розповідали про отруйні кімнатні рослини, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.