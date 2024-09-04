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У Києві вводять карантин, але причина не в COVID-19: що відомо

Україна, Київ, Середа 04 вересня 2024 15:28
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У Києві вводять карантин, але причина не в COVID-19: що відомо Фото: Амброзія полинолиста (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Боротьба із амброзією у Києві

Карантин вводять на всій території столиці. Рішення було прийняте за поданням Головного управління Держпродспоживслужби в місті Київ та запроваджене відповідним розпорядженням Київської міської військової адміністрації.

Він включає комплекс спеціальних заходів для знищення осередків амброзії та запобігання її подальшому поширенню. Зокрема, планується:

  • знищення рослини шляхом виривання з корінням та спалювання, а в разі значного засмічення – скошування або виривання з корінням
  • створення фітоценозів з багаторічних трав, які здатні пригнічувати амброзію полинолисту
  • застосування хімічних засобів боротьби

При цьому використання хімічних засобів обмежується лише тими гербіцидами, що офіційно дозволені в Україні.

Що таке амброзія полинолиста

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia) – це однорічна трав'яниста рослина, яка належить до родини Айстрові (Asteraceae). Вона є інвазивним видом і вважається небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей, зокрема поліноз (сінну лихоманку) під час свого цвітіння

Амброзія може досягати висоти до 2 метрів і має характерні розсічені листки. Її квіти дрібні, зеленуватого кольору, зібрані в суцвіття-колоски. Рослина розмножується насінням, яке може зберігати життєздатність у ґрунті від 5 до 40 років. Воно поширюється вітром, водою, а також тваринами і людьми (на транспортних засобах, взутті тощо).

Раніше РБК-Україна писало, чим небезпечна амброзія та як позбутися від неї.

Також ми розповідали про отруйні кімнатні рослини, які можуть нашкодити вашому здоров’ю.

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