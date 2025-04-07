У Києві водіїв попередили про підвищений ризик на дорогах: як уникнути ДТП

Патрульна поліція Києва попереджає водіїв про ймовірне ускладнення руху на дорогах і підвищені ризики. Це пов'язано із прогнозованими погодними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
У Патрульній поліції Києва учасників дорожнього руху попередили, що згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні (7 квітня) у столиці очікується сніг.
"Щоб ваша поїздка в негоду була безпечною, радимо дотримуватись простих, але важливих порад", - наголосили правоохоронці.
Так, водіям, які рухатимуться сьогодні Києвом, порадили:
"Якщо опади настільки інтенсивні, що погіршують видимість - зупиніться на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію", - наголосили патрульні.
Насамкінець українцям порадити берегти себе, дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР) та бути обережними.
Згідно з прогнозом погоди від Українського гідрометеорологічного центру на 7 квітня, у Києві та Київській області ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
В цілому погода до кінця доби буде хмарною, з проясненнями. Крім того, у столичному регіоні очікуються:
"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах", - зауважили синоптики.
Завтра, 8 квітня, на дорогах Києва та області також імовірна ожеледиця (місцями).
В цілому ж буде хмарно, з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.
"Нагадуємо: наразі діє попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Погодні умови можуть призвести до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин", - додали в УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому з 6 квітня зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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