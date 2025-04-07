У Києві водіїв попередили про підвищений ризик на дорогах: як уникнути ДТП

Патрульна поліція Києва попереджає водіїв про ймовірне ускладнення руху на дорогах і підвищені ризики. Це пов'язано із прогнозованими погодними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Попередження патрульних і поради водіям

У Патрульній поліції Києва учасників дорожнього руху попередили, що згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні (7 квітня) у столиці очікується сніг.

"Щоб ваша поїздка в негоду була безпечною, радимо дотримуватись простих, але важливих порад", - наголосили правоохоронці.

Так, водіям, які рухатимуться сьогодні Києвом, порадили:

вмикати ближнє світло фар;

тримати безпечну дистанцію та інтервал;

обирати швидкість відповідно до погодних умов;

гальмувати поступово, не різко;

уникати різких маневрів.

"Якщо опади настільки інтенсивні, що погіршують видимість - зупиніться на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію", - наголосили патрульні.

Насамкінець українцям порадити берегти себе, дотримуватись правил дорожнього руху (ПДР) та бути обережними.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Яку погоду прогнозують у Києві найближчим часом

Згідно з прогнозом погоди від Українського гідрометеорологічного центру на 7 квітня, у Києві та Київській області ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

В цілому погода до кінця доби буде хмарною, з проясненнями. Крім того, у столичному регіоні очікуються:

невеликий сніг;

ожеледиця на дорогах;

пориви вітру місцями 15-20 м/с;

заморозки у повітрі.

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах", - зауважили синоптики.

Прогноз погоди на 7 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Завтра, 8 квітня, на дорогах Києва та області також імовірна ожеледиця (місцями).

В цілому ж буде хмарно, з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, вдень - невеликий мокрий сніг. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

"Нагадуємо: наразі діє попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Погодні умови можуть призвести до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин", - додали в УкрГМЦ.

Прогноз погоди в Києві на 8 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)