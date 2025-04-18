UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві вбили чоловіка після зауваження щодо російської музики: затримано двох братів

Фото: Поліція затримала підозрюваних у вбивстві у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві конфлікт через російську музику закінчився вбивством. У скоєнні злочину підозрюють двох братів - їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську прокуратуру.

У Святошинському районі Києва застілля закінчилося вбивством через конфлікт навколо російської музики. Двом братам 21 та 22 років правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві знайомого (ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрювані слухали російську музику у квартирі під час застілля. Їхній 29-річний знайомий попросив вимкнути її, що стало причиною конфлікту. Один із братів кілька разів ударив чоловіка ножем, а інший - добив каструлею по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Братів затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття їх під варту. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зазначимо, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд.

Нагадаємо, у Києві підлітки вмикали російську музику на вулиці після ракетного удару РФ на Суми. На зауваження перехожих вони реагували сміхом і ще додавали більше гучності. Поліція встановила учасників - двоє 17-річних і 20-річний хлопець були п’яні. Їм загрожує адмінвідповідальність за хуліганство та розпивання алкоголю. Батьків неповнолітніх також оштрафували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська музика