У Києві вбили чоловіка після зауваження щодо російської музики: затримано двох братів

У Києві конфлікт через російську музику закінчився вбивством. У скоєнні злочину підозрюють двох братів - їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську прокуратуру .

У Святошинському районі Києва застілля закінчилося вбивством через конфлікт навколо російської музики. Двом братам 21 та 22 років правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві знайомого (ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрювані слухали російську музику у квартирі під час застілля. Їхній 29-річний знайомий попросив вимкнути її, що стало причиною конфлікту. Один із братів кілька разів ударив чоловіка ножем, а інший - добив каструлею по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Братів затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття їх під варту. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зазначимо, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд.