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У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та погоню за іноземцем через борг

Фото: У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину (kyiv_pro_office)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та погоню за іноземцем. Після того, як вони наздогнали потерпілого, почали його бити, вимагаючи повернення грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Трьом мешканцям Києва повідомлено про підозру в організації переслідування з елементами насильства та стрілянини через неповернутий борг. 

 
Фото: Київська міська прокуратура

Інцидент стався після того, як іноземець, який займався бізнесом в Україні, не зміг повернути 120 тисяч доларів США своїм кредиторам у встановлений термін.

Втративши бізнес, чоловік не зміг повернути борг і був змушений тікати від трьох знайомих, які чекали його під рестораном. Під час спроби втекти, боржнику пробили колесо.

Фото: Київська міська прокуратура

Після цього підозрювані почали переслідування потерпілого, стріляючи по його автомобілю. Згодом, коли іноземець покинув машину і намагався втекти пішки, його наздогнали, побили та вимагали повернути по 40 тисяч доларів США кожному з них.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, підозрюваним інкримінують порушення за ч. 3 ст. 355 КК України.

Трьох нападників затримали, і їм вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. 

Нагадаємо, що у Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав відвідувач спортивного клубу. Поліція Київщини розпочала розслідування.

При цьому у центрі Києва в кафе, 28 січня, ввечері невідомий вистрілив у 68-річного чоловіка. Його госпіталізували.

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КиївПрокуратура