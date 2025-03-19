У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та погоню за іноземцем через борг

У Києві троє чоловіків влаштували стрілянину та погоню за іноземцем. Після того, як вони наздогнали потерпілого, почали його бити, вимагаючи повернення грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Трьом мешканцям Києва повідомлено про підозру в організації переслідування з елементами насильства та стрілянини через неповернутий борг.

Фото: Київська міська прокуратура

Інцидент стався після того, як іноземець, який займався бізнесом в Україні, не зміг повернути 120 тисяч доларів США своїм кредиторам у встановлений термін.

Втративши бізнес, чоловік не зміг повернути борг і був змушений тікати від трьох знайомих, які чекали його під рестораном. Під час спроби втекти, боржнику пробили колесо.

Фото: Київська міська прокуратура

Після цього підозрювані почали переслідування потерпілого, стріляючи по його автомобілю. Згодом, коли іноземець покинув машину і намагався втекти пішки, його наздогнали, побили та вимагали повернути по 40 тисяч доларів США кожному з них.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, підозрюваним інкримінують порушення за ч. 3 ст. 355 КК України.

Трьох нападників затримали, і їм вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.