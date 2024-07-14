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У Києві Toyota врізалася в автомобілі, які потрапили в ДТП: є постраждалі (фото)

Фото: в Києві трапилась потрійна ДТП, є постраждалі (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

14 липня у Києві зіткнулися одразу три машини. Одна з них врізалася в інші, які потрапили в аварію, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Сьогодні (14 липня, - ред), близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики. 

 

Фото з місця ДТП у Києві (t.me/gunpKyiv)

Правоохоронці встановили, що між автомобілями Dodge та "ВАЗ" трапилася ДТП.

"Коли водії та пасажари автівок, вийшли з них та знаходились біля місця ДТП, в автомобіль Dodge, що стояв нерухомо, в'їхало авто Toyota", - зазначили патрульні.

У результаті зіткнення пасажирка автомобілія Dodge та водій автомобілія Toyota отримали травми. 

ДТП у Києві

Як повідомлялося, у Києві сталася ДТП за участю автобуса та вантажівки. Внаслідок пригоди постраждали пасажири маршрутки та водій.

Крім того, у квітні в околицях Києва сталася ДТП за участю шести машин. Постраждали п'ятеро людей.

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