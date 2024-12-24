У Києві суд визнав акушера-гінеколога винним у загибелі немовляти: яке покарання призначили

Трагедія сталася у травні 2020 року під час пологів 32-річної жінки. Лікар неправильно оцінив результати КТГ-моніторингу, який дозволяє відстежувати стан дитини в утробі матері, та запізно ухвалив рішення про кесарів розтин. Через це у новонародженого розвинулися незворотні зміни в центральній нервовій системі, від яких дитина померла через 55 днів.

Висновок судово-медичної експертизи підтвердив причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та смертю немовляти.

Суд визнав акушера-гінеколога винним за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Йому призначили 3 роки ув’язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю на 1 рік — максимальне покарання за цією статтею.

Також суд зобов’язав приватну клініку виплатити потерпілій стороні компенсацію моральної шкоди у розмірі 1,17 мільйона гривень.

За даними прокуратури, під час судового процесу, який тривав понад два роки, обвинувачений своєї вини не визнав.