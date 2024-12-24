У Києві суд визнав акушера-гінеколога винним у загибелі немовляти: яке покарання призначили
У Києві суд визнав винним акушера-гінеколога приватної клініки в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті новонародженої дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс Генерального прокурора та Київську міську прокуратуру.
Трагедія сталася у травні 2020 року під час пологів 32-річної жінки. Лікар неправильно оцінив результати КТГ-моніторингу, який дозволяє відстежувати стан дитини в утробі матері, та запізно ухвалив рішення про кесарів розтин. Через це у новонародженого розвинулися незворотні зміни в центральній нервовій системі, від яких дитина померла через 55 днів.
Висновок судово-медичної експертизи підтвердив причинно-наслідковий зв’язок між діями лікаря та смертю немовляти.
Суд визнав акушера-гінеколога винним за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Йому призначили 3 роки ув’язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю на 1 рік — максимальне покарання за цією статтею.
Також суд зобов’язав приватну клініку виплатити потерпілій стороні компенсацію моральної шкоди у розмірі 1,17 мільйона гривень.
За даними прокуратури, під час судового процесу, який тривав понад два роки, обвинувачений своєї вини не визнав.
Раніше РБК-Україна розповідало, в Одеському районі трагічно загинули троє дітей віком 3, 5 та 7 років, імовірно, через отруєння невідомою речовиною. Про це повідомили в поліції Одеської області. За попередніми даними, діти перебували вдома, поки їхня мати займалася домашніми справами. Коли жінка помітила, що діти у важкому стані, вона викликала швидку допомогу. Лікарі діагностували отруєння, але врятувати малечу не вдалося. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями про злісне невиконання обов’язків з догляду за дітьми, незаконний обіг отруйних речовин, а також умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".
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