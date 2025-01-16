У Києві студенту в автобусі порізали обличчя бритвою через гучну музику: деталі

В автобусі Києва стався конфлікт між групою неповнолітніх хлопців та одним із пасажирів. Слідчі проводять досудове розслідування.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

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Що відомо про конфлікт в автобусі Києва

У прес-службі Головного управління Національної поліції у місті Києві розповіли, що ввечері вівторка, 14 січня, правоохоронці столиці отримали повідомлення про конфлікт в автобусі.

"Під час поїздки маршрутним транспортним засобом, який курсує Дарницьким районом, один із пасажирів вдарив бритвою по обличчю іншого пасажира - неповнолітнього хлопця", - пояснили в поліції.

На місце події оперативно прибули поліцейські полку особливого призначення №1.

Як з'ясувалось, злочину передував конфлікт з приводу того, що хлопець гучно прослуховував музику на портативній колонці та не реагував на зауваження інших пасажирів.

З огляду на це 53-річний чоловік вдарив юнака перукарською бритвою, спричинивши йому різану рану обличчя.

Неповнолітнього потерпілого медики доставили до закладу охорони здоров'я, а порушника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Перукарська бритва (фото: kyiv.npu.gov.ua)

У прес-службі Київської міської прокуратури уточнили, що голосно слухали музику в автобусі група неповнолітніх хлопців.

Вони отримали зауваження з цього приводу від іншого пасажира. Втім, навіть тоді музику не вимкнули.

"У цей час чоловік, який не був учасником цієї розмови, раптово піднявся зі свого місця, мовчки дістав з кишені перукарську бритву та завдав нею один удар в обличчя одного з хлопців, після чого намагався покинути місце події", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що в результаті цих дій 17-річному студенту було спричинено тілесне ушкодження у вигляді відкритої рани носа.

Одразу після цього водій автобуса зупинився та викликав працівників поліції.

Наслідки конфлікту в автобусі (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Якими можуть бути наслідки для нападника

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва 53-річному мешканцю столиці було повідомлено про підозру в хуліганстві із застосуванням бритви, внаслідок якого неповнолітній студент отримав травму обличчя (частина 4 статті 296 КК України).

Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Затриманий правоохоронцями чоловік (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Санкція статті (за вчинення хуліганських дій) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького УП ГУ НП у місті Києві.

У прокуратурі нагадали водночас, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, допоки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Тим часом поліція Києва закликала громадян:

мати повагу один до одного;

вирішувати конфлікти мирним шляхом.

"У разі порушень громадського порядку слід зателефонувати до поліції за номером "102", а не вдаватись до застосування фізичної сили", - підсумували правоохоронці.