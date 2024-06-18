У Києві стріляли в казахського журналіста-опозиціонера

Стрілянина сталася у Києві

Першими про подію повідомили в прес-службі Нацполу України. Там розповіли, що до столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли (Шевченківський район) чути постріли. Після чого на вказану адресу виїхали оперативники.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Як вдалося згодом з'ясувати РБК-Україна, потерпілим є казахський журналіст опозиціонер Айдос Садиков.

Наразі місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, стрілка шукають.

Фото: з місця стрілянини у Шевченківському районі Києва (npu.gov.ua)

Оновлено 15:22. Дружина казахського опозиціонера Наталія Садикова також повідомила про напад на чоловіка у Києві.

"Сьогодні в Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова", - написала вона у Facebook.

Хто такий Айдос Садиков

Айдос Садиков народився в селищі Карабутак Актюбинської області в Казахстані, неподалік кордону з Росією. Закінчив історичний факультет Актюбинського педінституту.

На Батьківщині Садиков зазнав кримінального переслідування. У 2010 році його засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у "хуліганстві", був звільнений у 2012-му. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою. Садиков займався активною громадською діяльністю, організовував акції протесту. Він був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ОСДП) "Азат", після виходу з партії намагався створити опозиційний громадський рух "Гастат" та незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії "СНПС-Актобемунайгаз".

Разом із дружиною веде власний YouTube-канал "БАСЕ", де зокрема піддає критиці владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за так зване "розпалювання ворожнечі".

Останнє відео на його каналі опубліковане сьогодні. Воно має назву "Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу".