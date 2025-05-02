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В Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли труп: перші деталі НП

Фото: в Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли труп 2 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Гурковська

В Києві на станції метро "Дорогожичі" знайшли мертву людину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням прес-службу поліції Києва.

Інформація про мертву людину на станції метро "Дорогожичі" в Києві спочатку з'явилась в мережі.

РБК-Україна підтвердили страшну знахідку.

"Так, вранці знайшли без ознак насильницької смерті. Чоловік 1996 року народження. Його особа наразі встановлюється", - зазначили правоохоронці.

Причина смерті буде відома після розтину.

Як повідомлялося, нещодавно в Рівному біля смітників виявили тіло новонародженої дитини. Правоохоронці вже встановили особу жінки, яка народила немовля.

Крім того, 19 квітня на Буковині знайшли мертвим 19-річного курсанта. Він навчався в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького.

Також 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення.

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