В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі

Так, інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години.

"Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл", - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції.



Фото з місця стрілянини у Подільському районі (t.me/gunpKyiv)



Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації.