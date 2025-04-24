В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі

Фото: в Києві сталася стрілянина у Подільському районі 24 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Києві сталася стрілянина на парковці в Подільському районі. З'явились перші подробиці інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Так, інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години. "Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл", - йдеться у повідомленні. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції.

Фото з місця стрілянини у Подільському районі (t.me/gunpKyiv)



Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації.