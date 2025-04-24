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В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі

Київ, Четвер 24 квітня 2025 13:10
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В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі Фото: в Києві сталася стрілянина у Подільському районі 24 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві сталася стрілянина на парковці в Подільському районі. З'явились перші подробиці інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Так, інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години.

"Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл", - йдеться у повідомленні.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції.

Фото з місця стрілянини у Подільському районі (t.me/gunpKyiv)

Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації.

Як повідомлялося раніше, на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.

Також днями в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.

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