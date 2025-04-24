В Києві сталася стрілянина на парковці: в поліції розповіли перші деталі
В Києві сталася стрілянина на парковці в Подільському районі. З'явились перші подробиці інциденту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Так, інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години.
"Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл", - йдеться у повідомленні.
На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції.
Фото з місця стрілянини у Подільському районі (t.me/gunpKyiv)
Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації.
Як повідомлялося раніше, на Великдень, 20 квітня, у Кам'янському чоловік влаштував стрілянину з автомата. Правоохоронці його вже затримали. Як дізналося РБК-Україна стрілянина стала наслідком конфлікту між цивільним і військовим.
Також днями в Києві чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням. Поліція розслідує замах на вбивство.
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