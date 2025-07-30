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У Києві сталася стрілянина біля супермаркету: є поранений, нападника затримано

Фото: поліція затримала нападника з Audi (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві поліція затримала хлопця, який влаштував стрілянину на Троєщині. Причиною конфлікту стало зауваження щодо неправильного паркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько 23:00 на вулиці Каштановій у Деснянському районі Києва. Перехожі повідомили поліцію про стрілянину біля одного з супермаркетів.

Правоохоронці встановили, що 46-річний мешканець столиці зробив зауваження водієві Audi через порушення правил паркування.

 
Фото: поліція затримала нападника з Audi (t.me/gunpKyiv)

Між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої молодий водій кілька разів вистрелив у бік опонента, спричинивши останньому поранення обличчя.

Після стрілянини нападник утік на автомобілі.

Що відомо про стрілка

За орієнтуванням, патрульна поліція оперативно розшукала втікача.
Ним виявився 19-річний киянин. Під час затримання у нього вилучили знаряддя злочину.

Слідчі затримали хлопця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство із застосуванням зброї.

Схожі інциденти зі стріляниною

Нагадаємо, що у Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі.

Перебуваючи поруч із під’їздом жінка здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.

Незадовго до цього, двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину під час їзди на автомобілі, поліція провела спецоперацію та відразу затримала порушників.

Ще раніше, а саме вдень четверга, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. В результаті було повідомлення про жертв.

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Київ