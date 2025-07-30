У Києві сталася стрілянина біля супермаркету: є поранений, нападника затримано

У Києві поліція затримала хлопця, який влаштував стрілянину на Троєщині. Причиною конфлікту стало зауваження щодо неправильного паркування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько 23:00 на вулиці Каштановій у Деснянському районі Києва. Перехожі повідомили поліцію про стрілянину біля одного з супермаркетів. Правоохоронці встановили, що 46-річний мешканець столиці зробив зауваження водієві Audi через порушення правил паркування. Фото: поліція затримала нападника з Audi (t.me/gunpKyiv) Між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої молодий водій кілька разів вистрелив у бік опонента, спричинивши останньому поранення обличчя. Після стрілянини нападник утік на автомобілі. Що відомо про стрілка За орієнтуванням, патрульна поліція оперативно розшукала втікача.

Ним виявився 19-річний киянин. Під час затримання у нього вилучили знаряддя злочину. Слідчі затримали хлопця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство із застосуванням зброї.