У Києві сталася стрілянина біля супермаркету: є поранений, нападника затримано
У Києві поліція затримала хлопця, який влаштував стрілянину на Троєщині. Причиною конфлікту стало зауваження щодо неправильного паркування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Інцидент стався близько 23:00 на вулиці Каштановій у Деснянському районі Києва. Перехожі повідомили поліцію про стрілянину біля одного з супермаркетів.
Правоохоронці встановили, що 46-річний мешканець столиці зробив зауваження водієві Audi через порушення правил паркування.
Між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої молодий водій кілька разів вистрелив у бік опонента, спричинивши останньому поранення обличчя.
Після стрілянини нападник утік на автомобілі.
Що відомо про стрілка
За орієнтуванням, патрульна поліція оперативно розшукала втікача.
Ним виявився 19-річний киянин. Під час затримання у нього вилучили знаряддя злочину.
Слідчі затримали хлопця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство із застосуванням зброї.
Схожі інциденти зі стріляниною
Нагадаємо, що у Києві невідома жінка влаштувала стрілянину поруч з під'їздом житлового будинку у Дніпровському районі.
Перебуваючи поруч із під’їздом жінка здійснила постріл у бік будівлі, після чого з місця події пішла.
Незадовго до цього, двоє чоловіків у Києві влаштували стрілянину під час їзди на автомобілі, поліція провела спецоперацію та відразу затримала порушників.
Ще раніше, а саме вдень четверга, 8 травня, невідомий влаштував стрілянину у Бучанському районі Київської області. В результаті було повідомлення про жертв.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.