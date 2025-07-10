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У Києві сталася смертельна стрілянина: РБК-Україна дізналось перші деталі від поліції

Ілюстративне фото: у Києві застрелили чоловіка (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини вбивства.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Національній поліції.

За даними джерел, на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи, співробітники карного розшуку та інші служби. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та встановлюють особу загиблого.

Інші інциденти зі зброєю в Києві

Нагадаємо, 8 липня столична поліція встановлювала обставини вбивства чоловіка в Деснянському районі.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

У травні в одному з готелів Святошинського району Києва також сталася стрілянина. Тоді у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. В результаті проведених заходів зловмисника затримали.

У квітні в Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила справу як замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

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