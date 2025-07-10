У Києві сталася смертельна стрілянина: РБК-Україна дізналось перші деталі від поліції

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини вбивства.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Національній поліції.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи, співробітники карного розшуку та інші служби. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та встановлюють особу загиблого.

За даними джерел, на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Інші інциденти зі зброєю в Києві

Нагадаємо, 8 липня столична поліція встановлювала обставини вбивства чоловіка в Деснянському районі.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

У травні в одному з готелів Святошинського району Києва також сталася стрілянина. Тоді у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. В результаті проведених заходів зловмисника затримали.

У квітні в Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила справу як замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

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