ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві сталася смертельна стрілянина: РБК-Україна дізналось перші деталі від поліції

Київ, Четвер 10 липня 2025 11:08
UA EN RU
У Києві сталася смертельна стрілянина: РБК-Україна дізналось перші деталі від поліції Ілюстративне фото: у Києві застрелили чоловіка (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини вбивства.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Національній поліції.

За даними джерел, на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, кінологи, співробітники карного розшуку та інші служби. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту та встановлюють особу загиблого.

Інші інциденти зі зброєю в Києві

Нагадаємо, 8 липня столична поліція встановлювала обставини вбивства чоловіка в Деснянському районі.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

У травні в одному з готелів Святошинського району Києва також сталася стрілянина. Тоді у місті було введено спеціальну поліцейську операцію. В результаті проведених заходів зловмисника затримали.

У квітні в Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням. Поліція відкрила справу як замах на вбивство.

Крім того, в Оболонському районі Києва сталася стрілянина 26 березня. Унаслідок події поранення дістав місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Поліція Києва
Новини
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом