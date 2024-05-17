У Києві сталася смертельна ДТП: загинула 1,5-річна дитина

У Києві на Броварському проспекті у п'ятницю, 17 травня, сталася смертельна ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинула 1,5-річна дитина, вагітна жінка та чоловік у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, аварія сталася близько 12:30 на Броварському проспекті.

Встановлено, що 39-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки "Changan", який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем "Шевроле Авео".

Внаслідок ДТП водій "Шевроле Авео" та його пасажирка - вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир - 1,5 - річна дитина від отриманих травм померла на місці аварії.

Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому готується повідомлення про підозру. Прилад Драгер показав, що водій був тверезий.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України).

Фото: у Києві сталася смертельна ДТП (t.me/kyiv_pro_office)