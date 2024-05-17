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У Києві сталася смертельна ДТП: загинула 1,5-річна дитина

Київ, П'ятниця 17 травня 2024 19:11
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У Києві сталася смертельна ДТП: загинула 1,5-річна дитина Фото: у Києві сталася смертельна ДТП (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві на Броварському проспекті у п'ятницю, 17 травня, сталася смертельна ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинула 1,5-річна дитина, вагітна жінка та чоловік у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, аварія сталася близько 12:30 на Броварському проспекті.

Встановлено, що 39-річний водій, керуючи автомобілем "БМВ", виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки "Changan", який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну, де зіткнувся з автомобілем "Шевроле Авео".

Внаслідок ДТП водій "Шевроле Авео" та його пасажирка - вагітна жінка у важкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир - 1,5 - річна дитина від отриманих травм померла на місці аварії.

Водія "БМВ" затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому готується повідомлення про підозру. Прилад Драгер показав, що водій був тверезий.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2. ст. 286 КК України).

Фото: у Києві сталася смертельна ДТП (t.me/kyiv_pro_office)

ДТП в Україні

Нагадаємо, 8 травня в Черкасах зіткнулися тролейбус і автомобіль ДСНС. Внаслідок ДТП постраждали понад 10 осіб, серед них троє дітей.

Також 11 травня на об'їзній дорозі Вінниці сталася аварія, внаслідок якої загинули троє поліцейських.

Того ж дня біля Коблева сталася ДТП за участю двох автомобілів, один із них спалахнув. Постраждали 5 людей.

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