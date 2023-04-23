У Києві сталася ДТП на Бориспільському шосе: рух ускладнено

На Бориспільському шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух у напрямку столиці ускладнено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Аварія сталася за 1 км від Харківської площі.

Через ДТП перед в'їздом у Київ рух здійснюється крайньою правою смугою. Патрульні забезпечують охорону місця аварії.

Водіїв просять завчасно планувати свої маршрути, враховуючи обмеження, та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 15 квітня на автодорозі Київ-Чоп сталась аварія з потерпілими.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як оформити європротокол про ДТП без виклику поліції.

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