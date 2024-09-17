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У Києві сталась ДТП за участі мікроавтобуса, попереджають про ускладнений рух

Вівторок 17 вересня 2024 14:56
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У Києві сталась ДТП за участі мікроавтобуса, попереджають про ускладнений рух Фото: у Києві сталась смертельна ДТП за участі мікроавтобуса (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 вересня, у Голосіївському районі Києва сталась смертельна ДТП за участі автомобіля та мікроавтобусу. Рух транспорту в напрямку вулиці Академіка Заболотного ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Аварія сталась близько о 12:35 на Столичному шосе за участі за участі автомобіля Ford та мікроавтобусу Mercedes. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинула водійка легковика. Водій та пасажири мікроавтобуса отримали поранення.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), на місці працюють усі екстренні служби, у тому ж числі й медики.

Фото: у Києві сталась смертельна ДТП за участі мікроавтобуса (t.me/gunpKyiv)

П'ятьом пасажирам було надано допомогу на місці, ще дев'ятьох постраждалих госпіталізували в медзаклади столиці.

"Серед госпіталізованих – зокрема, водій пасажирського транспортного засобу та одна дитина", - додає КМДА.

Зазначається, що рух в напрямку Академіка Заболотного наразі ускладнений.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві на вулиці Глибочицькій некерований трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин. Внаслідок цього шестеро людей отримали поранення.

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