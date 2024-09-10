UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната

Фото: у Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната (t.me/gunpKyiv)
Автор: Тетяна Степанова

У Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня на території стадіону вибухнула страйкбольна граната. Там перебували діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції у м. Києві.

"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати. Поліцейські встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики. 

На даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.

Правоохоронці, встановлюють всі обставини події, а також особу, яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

 

Фото: у Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната (t.me/gunpKyiv)

Вибухи гранат у Києві

Нагадаємо, ввечері 14 серпня в одному з кафе Києва, що розташовне на вулиці Рейтерська, стався вибух.

Як з'ясувалося пізніше, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань не було.

Також у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва вибухнула граната. Постраждали двоє чоловіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція Києва