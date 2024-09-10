У Києві на стадіоні вибухнула страйкбольна граната

Вибухи гранат у Києві

Нагадаємо, ввечері 14 серпня в одному з кафе Києва, що розташовне на вулиці Рейтерська, стався вибух.

Як з'ясувалося пізніше, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань не було.

Також у ніч проти 28 квітня в одній із багатоповерхівок у Святошинському районі Києва вибухнула граната. Постраждали двоє чоловіків.

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