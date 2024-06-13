У Києві "швидка", яка їхала на ДТП, потрапила в аварію: постраждала вагітна жінка

Як повідомляється, близько 15:10 до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Володимира Івасюка. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські.

Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: "Нісан", "Мазда" та "Рено". Також близько 15.30 карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в аварію з автомобілем "Порше".

Внаслідок ДТП постраждали троє людей: вагітна водійка "Нісан", транспортний засіб якої перекинувся, а також водій та лікар швидкої. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Фото: у Києві "швидка" потрапила в аварію (t.me/gunpKyiv)