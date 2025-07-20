У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік: відео резонансної ДТП

Аварія сталась близько 23:30 суботи, 19 липня у Голосіївському районі столиці. Відео з моментом аварії показав генпрокурор Кравченко. За його словами, винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.

За попередніми даними, жінка, яку збив чиновник - жива.

Винуватець аварії - Андрій Молочний. Він головний спеціаліст відділу органів прокуратури.

Водночас Кравченко заявив, що бере справу під особистий контроль та буде представляти потерпілу у суді.

" Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде", - написав він під відео.

ДТП у Києві

Варто нагадати, вчора у столиці сталась ще одна резонансна аварія - автомобіль "Мерседес" влетів у літню терасу ресторану, де на той момент перебували люди. Спочатку у поліції заявили, що за кермом була жінка, яка не впоралась з керуванням.

Але потім з'ясувалось, що водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.